La nuova Trapani alza il suo primo trofeo: conquistata la Supercoppa

La Trapani Shark, al centro delle notizie estive per l’enorme budget messo a disposizione dal patron Antonini, hanno conquistato il loro primo trofeo al primo tentativo. Questa sera i granata hanno battuto Treviglio 83-67 nella finale della Supercoppa di Serie A2.

Trapani ha dominato il primo quarto, ma nel terzo periodo Treviglio ha rimontato arrivando al 30′ solo a -3. È stato decisiva un’ultima frazione perfetta per i siciliani, che con un parziale di 21-8 hanno staccato nettamente Treviglio e alzato la coppa. Prova di forza di Trapani resa ancora più degna di nota dal fatto che, ad oggi, al club manca ancora un americano per via della vicenda Jarvis Williams.

Nella finale, Rei Pullazi è stato il miglior marcatore di Trapani con 15 punti e 9 rimbalzi, seguito dai 14 punti di Matteo Imbrò. Prima di affrontare Treviglio, la formazione di coach Parente aveva annichilito Verona, una delle candidate alla promozione, con un sonoro 82-62 in semifinale.

Foto: LNP