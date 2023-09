SCHORTSANITIS | Storia e aneddoti del BABY SHAQ che umiliò TEAM USA

Nella storia del basket sono esistiti tanti fisici particolari. In uno degli ultimi video vi abbiamo raccontato la storia di Manute Bol, che sicuramente rientra in questa lista. Oggi vogliamo invece parlare di quello che probabilmente è l’opposto di Bol. Un giocatore che a dire la verità in NBA non ha mai messo piede, pur incrociando varie volte il proprio destino col basket americano. Sofoklis Schortsanitis non sarà stato il giocatore più forte della sua epoca, né il miglior centro, ma vedere una simile leggiadria nei movimenti in un fisico del genere ha lasciato per anni tutti a bocca aperta, diventando a suo modo un’icona del basket europeo.

Per la sua simpatia, per il suo clamoroso piede perno, per aver dimostrato che i fondamentali possono vincere sui muscoli. E sì, sarebbe ipocrita dire il contrario, anche per i suoi chili. Per come, in molte occasioni della sua carriera, è riuscito ridurre il peso ad un mero numero, che non gli impedisse di volteggiare in campo come un ballerino della Scala. Non è mai esistito un giocatore come Big Sofo Schortsanitis e probabilmente non esisterà più.

