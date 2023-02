La partita tra Clippers e Kings è stata la seconda di sempre per punti segnati

La partita di questa notte tra Los Angeles Clippers e Sacramento Kings era attesa in particolar modo per l’esordio di Russell Westbrook con la nuova maglia. La point guard è partita in quintetto, chiudendo con 17 punti e 14 assist. I Clippers però hanno perso dopo due OT, in una partita che ha fatto registrare il secondo maggior numero di punti totali segnati dalle due squadre nella storia NBA. È infatti terminata col punteggio record di 175-176, dietro solo al 184-186 di un Nuggets-Pistons nel 1983 (in quell’occasione si andò addirittura al terzo OT).

Clippers e Kings hanno terminato i tempi regolamentari in parità 151-151, per poi segnare 11 punti a testa nel primo OT. È stato alla fine De’Aaron Fox a decidere la partita con un jumper dalla media a 36” dalla fine del secondo OT. L’MVP della gara è però andato a Malik Monk, autore di un career-high da 45 punti, che è anche un record stagionale per un giocatore in uscita dalla panchina. Sia i 175 punti dei Clippers che i 176 dei Kings sono nuovi record di franchigia, con LA che ha stabilito anche quello per maggior numero di triple segnate con 26.

Se si guarda la Top 5 delle partite NBA con più punti segnati, solo due sono arrivate negli anni 2000: questa e un Hawks-Bulls del 2019 terminata 161-165. Al terzo posto Spurs-Bucks del 1983, conclusasi 171-166, mentre al quinto Nuggets-Warriors 158-160 nel 1990.