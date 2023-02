Walter Tavares giocherà 3 partite in 4 giorni in 2 continenti diversi

Walter Tavares non è solo il leader tecnico della Nazionale di Capo Verde, ma anche l’unico giocatore della formazione africana ad avere una certa rilevanza a livello internazionale. Da anni il lungo è uno dei migliori difensori di EuroLega, vinta nel 2018 con il Real Madrid. E proprio con i Blancos è sceso in campo ieri sera, nel turno di EuroLega numero 25, in casa contro lo Zalgiris Kaunas. A Madrid, il Real ha vinto e Tavares è stato tra i migliori in campo con 16 punti in 16′.

Nemmeno il tempo di riposarsi: Tavares è salito su un aereo ed è volato in Angola per aggregarsi alla sua Nazionale. Capo Verde in questi giorni è infatti impegnata nelle ultime 3 partite di qualificazione alla World Cup di quest’anno e, proprio grazie alla stella del Real, ha la possibilità di centrare la prima qualificazione della propria storia. Per averne la certezza, deve vincere tutte e 3 le partite contro Guinea, Angola e Costa d’Avorio.

Per questione di tempo, Tavares non è potuto scendere in campo oggi contro la Guinea (mentre scriviamo la partita è ancora in corso), ma conta di farlo sia domani che domenica. Per risparmiare tempo, il giocatore è volato appunto direttamente in Angola, dove sarà raggiunto domani dai compagni: da Madrid sono 12 ore di volo. Insomma, pur di regalare un sogno a Capo Verde, Tavares giocherà 3 partite in 4 giorni, ma non solo: lo farà in 2 continenti diversi, Europa e Africa.

Dall’Angola a Capo Verde, dove avrà luogo la terza partita contro la Costa d’Avorio, saranno altre 6 ore e mezza di volo.