L’Umana Reyer Venezia sta cercando di chiudere tra le prime quattro del campionato ma nel frattempo sta anche pensando ai playoff, in particolar modo sta pensando a Curtis Jerrells. L’americano di 34 anni è stato fermo circa un anno dopo l’esperienza alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la sua avventura all’Anwil Włocławek è durata soltanto poche partite perché, quando l’Italia chiama, Jerrells risponde.

La Reyer Venezia ha deciso di puntare su Curtis Jerrells perché ancora non sa se potrà contare su Michael Bramos ai playoff, ai box da molte settimane. Proprio per questo motivo ha necessità di allungare le rotazioni. Il solo Wes Clark, aggiunto a stagione in corso, è troppo poco. Jerrells probabilmente non è più il giocatore da EuroLega di qualche anno fa ma siamo certi che il suo sarà un contributo molto importante per la formazione orogranata.

La cosa abbastanza curiosa è che l’anno scorso, sempre Venezia, aveva inserito a roster Andrew Goudelock, anche lui ex Olimpia Milano come lo stesso Jerrells. Poi purtroppo il “mini-Mamba” non è riuscito a disputare la post-season con i veneti per il motivo che ben conosciamo: il Covid-19.

Curtis Jerrells is joining Reyer Venezia, I am told — Emiliano Carchia (@Carchia) April 24, 2021

