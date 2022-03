La scioccante rivelazione di Giannis Antetokounmpo sull’infortunio al ginocchio durante la corsa al titolo NBA 2021

Giannis Antetokounmpo è noto per essere incredibilmente duro, grintoso e per avere una mentalità ferrea. È il giocatore in NBA che attualmente incarna al meglio la “Mamba Mentality”, con il suo impegno incessante e la sua continua voglia di migliorare.

La corsa al titolo dei Milwaukee Bucks nella passata stagione ha cementato lo status di Giannis in NBA e la rivelazione più recente del fenomeno greco stesso non può che aumentare ulteriormente la sua personalità.

Sam Amick di The Athletic ha recentemente incontrato Giannis per un’esclusiva intervista in cui hanno discusso della corsa al titolo dei Bucks durante la stagione NBA 2020-2021.

Tra le discussioni sul successo dei Bucks e sulle probabilità di vittoria dell’MVP di Giannis nella regular season 2021-2022, The Greek Freak ha rivelato una verità scioccante sul suo infortunio verificatosi durante gara-4 delle Eastern Conference Finals contro gli Atlanta Hawks:

"If my leg had hyperextended one more time…" Giannis said while smacking his hands together, "…I was done."

