Doncic risponde al “pugile” Dillon Brooks giurando VENDETTA

L’altro ieri Luka Doncic ha subito una battuta d’arresto nella sua caccia al titolo della FIBA Basketball World Cup 2023 quando il Canada di Dillon Brooks ha sconfitto la Slovenia nei Quarti di Finale del torneo.

La partita ha preso una piega intensa quando sia Doncic che il canadese Dillon Brooks sono stati espulsi dalla partita durante il quarto quarto. Tuttavia, è stato Brooks ad avere l’ultima risata. Dopo la partita, Brooks è stato avvistato nel tunnel con un paio di guantoni da boxe che tirava pugni nel vuoto.

Dopo la sconfitta di giovedì contro la Lituania, Doncic ha reagito alla scena molto divertente di Brooks e al modo singolare di festeggiare la vittoria.

“Abbaia e non morde”, ha detto Doncic, tramite Martin Pavcnik. “È facile dire s***nzate quando sei in vantaggio in doppia cifra. Vedremo cosa succederà quando sarà sotto di 20 a Dallas. Ho qualcosa in mente per lui!”.

Luka Doncic when asked about the Dillon Brooks boxing celebration: “He’s all bark, not bite. It’s easy to talk sh*t when you’re up by double digits, we’ll see what happens when he’s down by 20 in Dallas. I got something for him.” pic.twitter.com/nvJxjql5U7

— lami⭐️ (@lamibackup) September 7, 2023