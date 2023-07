I Trapani Shark sono ancora attivissimi sul mercato perché, oltre a dover ancora firmare Andrea Renzi come ultimo tassello italiano, stanno pensando anche a Keifer Sykes come esterno americano da mettere in quintetto, secondo quanto riportato da La Prealpina.

L’ex Olimpia Milano e Avellino ha vissuto un’esperienza in NBA con gli Indiana Pacers e ora è free agent dopo una stagione in G-League in cui ha disputato 29 partite con i Motor City Cruise, team affiliato ai Detroit Pistons, chiudendo con 15,7 punti, 3,8 rimbalzi e 7,4 assist di media a partita.

Naturalmente Keifer Sykes sarebbe un colpo fenomeno per l’A2, considerando che solo fino a un paio di anni fa era un vero giocatore NBA, non uno che girovagava tra G-League e NBA. Non è nemmeno “vecchio” perché ha (quasi) solo 30 anni, quindi sarebbe un acquisto spaziale a tutti gli effetti, probabilmente potrebbe essere l’ingaggio americano migliore che si sia mai visto nella storia della Serie A2.

Ma Valerio Antonini ormai sa come stupirci e non è detto che con il lungo non riesca a fare anche meglio. D’altronde se il livello di obiettivo è Keifer Sykes per Trapani, possiamo veramente puntare in alto, anzi, in altissimo. Possiamo guardare a qualche “americano d’Italia” che è passato per l’NBA.