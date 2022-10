La situazione finanziaria del Barcelona è davvero terrificante

2PlayBook ha riportato la situazione finanziaria del Barcelona. La squadra spagnola non è stata in grado di adeguare gli stipendi per soddisfare il budget 2021-22, poiché ha perso 2 milioni di euro in più del previsto. Non pochi, considerata la situazione finanziaria generale del Barça intesa come polisportiva.

Secondo le informazioni di 2PlayBook, la Barca ha registrato una perdita totale di 30 milioni di euro nella scorsa annata. Non è stato l’importo più grande nella storia della squadra, poiché il Barcellona ha perso 34,7 milioni di euro nel 2020-2021.

Il budget dei catalani per giocatori e membri dello staff è salito a 36 milioni di euro la scorsa stagione ed è stato di 2 milioni di euro in più rispetto al 2020-2021.

Le perdite dell’FC Barcelona 2018-19, 2019-20, 2020-21 e 2021-22 si sommano a un totale di 115,2 milioni di euro.

Eppure il Barcelona non ha in programma di tagliare gli stipendi per la stagione 2022-23, con l’idea di spendere addirittura 1 milione in più, arrivando a 37 milioni di euro per la prossima stagione.

Stiamo a vedere fino a quando i club spagnoli potranno perdere così tanto. Il rischio è che a un certo punto il castello crolli e può crollare dalla sera alla mattina perché gli avvisi sono tanti e continui.

