L’ex conduttrice di “The Jump”, Rachel Nichols, ha ricevuto la lettera di licenziamento da ESPN la scorsa estate dopo che è trapelata una registrazione in cui faceva commenti insensibili su Maria Taylor, che ora ha lasciato la compagnia per la NBC Sports. Nell’ultimo episodio di “All The Smoke” con Matt Barnes e Stephen Jackson, Nichols ha rivelato la verità sulla situazione.

“Una persona ha deciso di sedersi e guardare, spiandomi come se fossi il proprio programma TV personale e quando hanno sentito qualcosa che pensavano fosse succoso hanno preso il telefono e hanno iniziato a registrare la mia conversazione”.

"One person decided to just sit & watch, spying on me like I was their own personal TV show & when they heard something they thought was juicy they picked up their phone & started recording my conversation." Rachel Nichols on #AllTheSmoke @shobasketballpic.twitter.com/QVvnfFsAjq — Ballislife.com (@Ballislife) October 1, 2022

Non si può non condannare Rachel Nichols per ciò che ha detto. Tuttavia, sembra estremamente losco da parte di ESPN non far sapere ai propri dipendenti di questa linea aperta in cui praticamente sanno tutto ciò che fanno e dicono i propri dipendenti.

Per rinfrescare la memoria di tutti, Nichols era al telefono con Adam Mendelsohn, un ex consigliere di LeBron James, quando ha mostrato frustrazione per il fatto che Taylor fosse stata scelta per essere la giornalista a bordo campo per le Finals NBA del 2020 nella bolla di Orlando al suo posto, dicendo che era il tentativo di ESPN di essere “diversi”. Qualcuno dell’azienda ha fatto trapelare la conversazione, che l’ha portata al licenziamento.

