La Slovenia di Slim Doncic parte con un passo falso: sconfitta e 105 punti presi contro la Polonia

Dopo la Georgia contro la Spagna, anche la Polonia compie una sorta di upset vincendo all’esordio 95-105 contro la Slovenia di Luka Doncic. Arrivata all’Europeo tra le polemiche per le assenze del duo Nebo-Cancar, la formazione balcanica si imbatte in un Jordan Loyd fenomenale: la stella del Monaco, che di polacco ha solo il passaporto, segna 32 punti in 27′ tirando 7/8 da tre punti, compresi gli ultimi 8 punti della sua squadra per blindare la vittoria.

E Doncic? Sfoggiando il suo “nuovo” fisico, sicuramente più in forma, la star dei Lakers ne mette 34 con 9 assist, non abbastanza perché a parte Muric (17 punti) e Hrovat (15 punti) il resto della squadra non gli dà una grande mano. Così dopo un primo tempo equilibrato la Slovenia perde terreno nel terzo periodo, caratterizzato da un parziale polacco di 12-1: nel quarto periodo la squadra di Sekulic non riesce mai a rientrare veramente.

La situazione della Slovenia non è comunque affatto compromessa: il Gruppo D, fatta salva la presenza della Francia prossimo avvesario di Doncic e compagni, sembra sulla carta abbordabile. Dopo la sfida ai Bleus, gli sloveni se la vedranno nell’ordine contro Belgio, Islanda e Israele.

Foto: FIBA