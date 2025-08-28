L’Italia si arrende a Giannis: tanta amarezza per un esordio che poteva essere alla portata

Esordio con sconfitta per l’Italbasket, KO per 75-66 in una partita ruvida e bruttina contro una Grecia aggrappata alla forza fisica di Giannis Antetokounmpo e alla leadership di Sloukas, ma sicuramente altrettanto poco brillante. L’Europeo azzurro si apre quindi con un passo falso contro quella che, sulla carta, dovrebbe essere la favorita in un Gruppo C che aveva già visto poche ore prima la Georgia battere la Spagna campione in carica.

In avvio è Melli a tenere in linea di galleggiamento l’Italia: il capitano azzurro segna i primi 7 punti della squadra, utili per rispondere a Giannis Antetokounmpo che inizia subito a tagliare l’area come fosse burro. Il nono punto di Melli è quello del 13-12 in un quarto a basse percentuali per entrambe le formazioni, ma chiuso dalla Grecia con un parziale di 9-0 che porta le due squadre alla prima pausa sul 22-12. Nel secondo periodo finalmente Pozzecco dà spazio a Niang, subito utile in attacco e in difesa grazie al suo atletismo, mentre continua a non trovare minuti Gabriele Procida, l’unico oltre all’acciaccato Nicola Akele. Con il contributo offensivo del nuovo giocatore della Virtus e del solito Melli, sempre abilissimo sotto canestro, l’Italia accorcia e sopperisce alle scorribande di Giannis arrivando all’intevallo sotto “solo” 36-32.

Diouf inizia con due canestri il secondo tempo ma poi pasticcia due volte, la Grecia ne approfitta per tornare a +7: Gallinari compie due giocate importanti in difesa e in attacco, dove si prende tre liberi, ma gli Azzurri soffrono la fisicità dei fratelli Antetokounmpo nel pitturato. Le percentuali di entrambe le squadre restano basse e la costruzione offensiva piuttosto macchinosa, gli ellenici si agrappano a Giannis e a qualche fischio generoso per tornare in doppia cifra di vantaggio e chiudere il terzo periodo sul 56-45. Il quarto quarto non sembra inizialmente dare chance di rimonta all’Italia, che continua a faticare molto in attacco nonostante l’ottimo impatto di Niang. Le schiacciate dell’ex Trento galvanizzano gli Azzurri, che dopo i punti suoi e di Spagnolo trovano a 4′ dalla fine il primo canestro della partita di Fontecchio (0/10 fino a quel momento) per il -6 che riapre tutto. L’entusiasmo azzurro si spegne un minuto dopo sulla tripla di Thanasis Antetokounmpo, battezzatissimo dalla difesa dell’Italia senza successo: la Grecia torna a +10 e negli ultimi minuti resiste all’ennesimo tentativo di rientro italiano per vincere 75-66.

Grecia: Dorsey 6, Larentzakis 3, Toliopoulos 8, Sloukas 9, Kalaitzakis, Papanikolaou 3, Katsivelis, Samodurov NE, G. Antetokounmpo 31, K. Antetokounmpo, T. Antetokounmpo 6, Mitoglou 9.

Italia: Gallinari 8, Melli 15, Fontecchio 4, Thompson 3, Ricci 5, Spagnolo 10, Procida NE, Niang 11, Spissu, Diouf 4, Akele NE, Pajola 6.

