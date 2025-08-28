Italia-Grecia, le pagelle: FenomeNIANG e Melli, Spissu e Fontecchio deleteri; Giannis ABBACINANTE

L’Italia ha iniziato il proprio EuroBasket 2025 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo e purtroppo ha perso, nonostante un Saliou Niang che si è confermato ancora una volta sorprendente.

Ecco i voti della gara d’esordio dell’Italia a Cipro contro la Grecia, squadra favorita per la vittoria del girone, ancora di più dopo questo successo.

Italia

Danilo Gallinari: 5. In difesa si trova spesso e volentieri contro Giannis e a tratti non fa nemmeno così male, anche se si deve caricare di falli per cercare di contenerlo, se così si può dire. In attacco non tira bene – come tutta l’Italia – perché segna solo una tripla su 4 tentate e chiude 1/6 complessivo.

Nicolò Melli: 7. Nel primo tempo ci tiene in piedi da solo, con difese e soprattutto con punti. Gioca meglio quando si trova vicino al canestro ma in generale ha disputato un’ottima prestazione da capitano vero.

Simone Fontecchio: 3,5. 1/11 dal campo. Sarebbe stato 3 ma abbiamo deciso di dargli mezzo punto in più per quella tripla che ci ha fatto saltare in piedi sul divano. Una serata DISASTROSA. Se Fontecchio gioca così, abbiamo davvero poche chance di arrivare oltre il girone.

Darius Thompson: 4,5. Solitamente i naturalizzati fanno la differenza, mentre Thompson continua nel suo percorso anonimo, sia a livello di punti sia di leadership. Fa meglio di altri, ma solo perché quelli sono stati al limite dell’impresentabile.

Giampaolo Ricci: 5,5. Premiamo la generosità del capitano dell’Olimpia. Purtroppo è sottodimensionato sempre quando gioca da 4 e da 5 (e a volte anche da 3). Mette tutto quello che ha.

Matteo Spagnolo: 6,5. Il migliore esterno azzurro di oggi al pari di Pajola. Nel finale ha fatto vedere che è in grado di essere decisivo con le sue penetrazioni e in generale è stato molto più positivo di Thompson e soprattutto di Spissu.

Gabriele Procida: S.V. 0 minuti per uno degli italiani più atletici di sempre contro una Nazionale super atletica. ASSURDO.

Saliou Niang: 8. Chi ci segue, lo sa: siamo innamorati del classe 2004 draftato dai Cleveland Cavaliers e la prestazione di oggi ha fatto capire a tutti per quale motivo proviamo queste sensazioni per il ragazzo cresciuto a Mandello del Lario. L’Italia con lui in campo è una cosa. L’Italia senza di lui, è un’altra. Molto più brutta.

Marco Spissu: 3. 13:40 minuti di nulla cosmico. Non segna, non si prende responsabilità, sembra impacciato quando gestisce il pallone, non mette in ritmo i compagni. La peggior prestazione di Spissu da quando veste la maglia azzurra.

Momo Diouf: 4,5. Parte in quintetto ma soffre tremendamente Giannis sotto canestro. Non è stata la sua partita ma avrà tempo e modo di rifarsi sabato contro i lunghi georgiani. O quantomeno lo speriamo.

Alessandro Pajola: 6,5. Nemmeno lui tira bene ma da Pajola te lo aspetti. Però in difesa è il solito mastino e in attacco fa girare bene i motori della squadra. Forse avrebbe potuto giocare qualche minuto in più, specialmente nel terzo periodo.

All. Gianmarco Pozzecco: 4. Si ricorda di avere Niang molto tardi, poi per fortuna non lo toglie (quasi) più. E poi avrebbe dovuto avere capire che Spissu non era per niente in giornata, dandogli meno spazio di quello che gli ha concesso, a vantaggio di Spagnolo e Pajola. Infine è inaccettabile non far giocare Procida in una gara dove l’atletismo ne faceva da padrone. Scelta inconcepibile per usare un super eufemismo.

Grecia

Dorsey 5, Larentzakis 5, Toliopoulos 6.5, Sloukas 6.5, Kalaitzakis 5.5, Papanikolaou 4.5, Katsivelis SV, Samudoruv SV, Antetokounmpo G. 9, Antetokounmpo K. 5, Antetokounmpo T. 6.5, Mitoglou 6. All. Vassilis Spanoulis 5.5.