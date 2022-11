La Spagna fa la storia: dopo 12 anni spodesta gli USA nel ranking

Con il successo ad EuroBasket e i due nelle partite dell’ultima settimana di qualificazioni per il Mondiale, la Spagna è entrata ancora una volta nella storia di questo sport. Da oggi è al primo posto del ranking FIBA di tutte le Nazionali, spodestando gli Stati Uniti, primi per 12 anni consecutivi.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚:

Spain seize the #1 spot for the first time in FIBA Men’s World Ranking history! 👑 🇪🇸

📊 See the full rankings here, presented by @Nike:https://t.co/iPTz2JGlZ8 pic.twitter.com/yea77qbAgV

— FIBA (@FIBA) November 18, 2022