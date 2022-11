Milano ancora KO in EuroLega: sconfitta a Kaunas dallo Zalgiris

L’Olimpia Milano perde la sua quarta partita consecutiva in EuroLega, uscendo sconfitta anche dal confronto con lo Zalgiris Kaunas in Lituania. Il risultato finale è 71-62, complici anche le tante assenze biancorosse. A Messina mancavano infatti Shields, Baron, Datome e Tonut. L’Olimpia è stata in svantaggio per tutta la gara, dal 7-0 iniziale dei lituani fino alla sirena finale. Particolarmente negativa la prestazione di Kevin Pangos, uno dei tanti ex del match, che ha continuato il suo non esaltante avvio di stagione con 11 punti e 4/13 dal campo, oltre allo 0 alla voce assist.

Keenan Evans è stato l’MVP della gara con 23 punti, miglior marcatore dell’incontro per distacco. Milano si è ritrovata a -10 all’intervallo, nel secondo tempo ha provato a rientrare fino al -4 firmato da Voigtmann a 7′ dalla fine. Niente di più, però: l’Olimpia attende novità dal mercato, dove sembra in dirittura d’arrivo il sostituto di Shields.

Foto: Olimpia Milano