La Spagna infligge la seconda sconfitta all’Argentina

Spagna – Argentina 81-71

(20-25; 20-9; 21-19; 20-18)

L’avvio della partita è favorevole all’Argentina: 7 punti consecutivi di Laprovittola aprono la strada per un parziale di 3-12 nei primi 4 minuti. Dall’altra parte la Spagna viene trascinata da 11 punti di Ricky Rubio che completa la rimonta sul risultato di 16 a 15. Il punteggio rimane in bilico fino a quando il canestro da tre di Deck vale il nuovo +5 per la squadra sudamericana. La Spagna prende in mano la partita nel secondo quarto: l’attacco avversario produce appena 9 punti e le furie rosse ne approfittano portandosi sul 40-34 all’intervallo lungo.

La tripla di Abrines apre il terzo quarto e consente alla Spagna di riprendere la propria corsa. L’Argentina trova le forze per reagire con Campazzo e Scola portandosi sul 45 a 41, ma gli avversari non si fanno intimidire. 5 punti di uno scatenato Rubio e il tap in vincente di Pau Gasol rilanciano la Spagna fino al 60-47. Nell’ultimo quarto la Spagna dilaga: Claver e Rodriguez guidano la squadra di coach Scariolo fino al +16. Con i 6 punti di Scola l’Argentina prova a ridurre il gap a 2 minuti dal termine, ma questo non evita la seconda sconfitta consecutiva.

Tabellini

Spagna: Rubio 26 (5/6 da tre), Llull 10

Argentina: Laprovittola 27, Scola 13, Campazzo 10