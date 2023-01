La SQUADRA NCAA che TIRA SOLO da 3 PUNTI

Spesso si sente, o si legge soprattutto online, il basket americano, NBA o NCAA, paragonato ad un circo a causa del crescente utilizzo del tiro da tre punti.

Di solito che pronuncia queste frasi ha un’età avanzata, o comunque sufficiente per ricordarsi una pallacanestro totalmente diversa, in cui il tiro da tre punti non esisteva o veniva scarsamente utilizzato, come negli anni ‘90.

Chissà come la prenderebbero se sapessero dell’esistenza di una squadra che tira SOLO da 3 punti per filosofia… ah, esiste? Beh, allora sarebbe davvero interessante sapere il loro pensiero sul “The Grinnell System”. Ma andiamo a spiegare nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Recentemente, il 12 dicembre 2022, i Grinnell Pioneers hanno stabilito il record NCAA, in tutte le division, per il maggior numero di conclusioni da tre punti in una partita di basket maschile. Grinnell ha effettuato 111 tentativi dalla lunga distanza. Ogni singolo canestro tentato durante la gara è stato da dietro l’arco. Di questi 111 tiri, ne hanno segnati 40, vincendo la gara contro Emmaus Bible College con il punteggio finale di 124 a 67.

Non pensate però che si tratti di una coincidenza, anche perché 111 triple tentate non possono essere un caso. Stiamo parlando di una vera e propria filosofia che va avanti dalla fine degli anni Ottanta e di cui ha scritto anche Federico Buffa nel suo celebre libro “Black Jesus”.

