Virtus Bologna, KO e polemiche: Teodosic di nuovo espulso

Partita frizzante alla Segafredo Arena, dove la Virtus Bologna è caduta di misura contro l’Olympiacos, 83-85. A far discutere è però stato l’arbitraggio, soprattutto nel finale. Gli ufficiali di gara hanno prima fischiato un fallo molto dubbio a favore di Kostas Papanikolau, causando le proteste di Milos Teodosic punite con un fallo tecnico, e poi hanno consegnato uno degli ultimi palloni all’Olympiacos dopo aver consultato l’instant replay. Questa seconda decisione ha di nuovo mandato su tutte le furie il playmaker serbo, che ha ricevuto un secondo tecnico ed è stato espulso.

Scariolo poludeo, Teodosić isključen. Pri vođstvu Olympiacosa od tri razlike na 50 sekundi do kraja, sudije su u borbi za loptu svirale faul Ojeleyeu nad Papanikolauom. Teodosić je dobio prvu tehničku, a nešto kasnije je isključen zbog još jedne tehničke. pic.twitter.com/e48DDdpWKS — Basketball Sphere (@BSphere7) January 12, 2023

Milos Teodosic 2. teknik faulünü aldı ve oyundan atıldı 🤯 pic.twitter.com/kWWEaGQHjG — Euroleague Time (@euroleague_time) January 12, 2023

È la seconda volta che Teodosic viene espulso per doppio tecnico in EuroLega in questa stagione. Nel caso precedente, la stella della Virtus aveva ricevuto due partite di sospensione, anche se le proteste in quel caso erano state molto più plateali.