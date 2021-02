La Stella Azzurra rifulge appieno contro Ferrara, secondo acuto stagionale

Il suo primo successo stagionale ( contro la Npc Rieti) risaliva a cinque turni fa. Prima e dopo, il buio assoluto. Adesso la luce della Stella Azzurra Roma è tornata a rifulgere per la seconda volta nella stagione grazie alla vittoria per 86-70 ottenuta contro la Top Secret Ferrara. Vittoria di prestigio e figlia di una prestazione a tutta determinazione in cui i capitolini di coach Germano D’Arcangeli hanno tenuto la voce alta dall’alfa all’omega della gara. Sugli scudi soprattutto il diluviale Stephen Thompson jr ma anche il croato Leo Menalo e Roberto Rullo. Buon debutto per il nuovo acquisto Sandi Marcius. Su fronte estense non è bastato un ex Bcc Treviglio Aj Pacher capace di fare il diavolo a quattro e di non mollare di un centimetro di fiato per tutto l’arco della gara.

PRIMO QUARTO – Thompson jr comincia a marcia veloce e, con Menalo, autografa un 5-0 di confortante avvio dei capitolini. Ferrara replica con Fantoni ma Giordano ritraccia il fossato sul 7-2. Una tripla di Rullo ribadisce che la Stella Azzurra non vuole uscire ancora a mani vuote da un match, Marcius battezza il suo approdo in nerostellato mettendo a referto i primi punti. Nuovo sussulto estense con Panni e Fantoni ma Thompson jr scalda ancora le mani e colpisce. D’Arcangeli tira momentaneamente fuori dalla mischia Menalo dopo tre falli a lui fischiati in meno di dieci minuti di gara .Giordano porta a più sette la Stella Azzurra e il duo Fantoni- Panni consente a Ferrara di tenersi in esigua distanza. Il primo quarto sorride ai capitolini per 16-13.

SECONDO QUARTO – Innocenti scuote la rete andando a bersaglio, Thompson jr si inventa un’altra magia. Marcius e Pugliatti affondano anch’essi la lama, poi Thompson jr si riprende i panni del primattore e fà decollare la Stella Azzurra fino al 29-16. Ferrara si riavvicina con un Hasbrouck comunque non ai ritmi consueti, Innocenti riporta i nerostellati in accelerazione. La puntura di Ferrara porta ancora il pungiglione di Pacher, Thompson jr e Marcius, però, mandano la Stella Azzurra a metà gara al riposo avanti per 39-30.

TERZO QUARTO – Cinque a zero per cominciare firmato da Thompson jr e Menalo, Fantoni replica come sa fare Ma il duetto delle meraviglie che aveva inaugurato il quarto cecchinando decide di concedere una replica, e ancora una volta Fantoni intona il controcanto estense. Marcius e il solito Thompson jr portano la Stella Azzurra sul più quindici ovvero avanti per 54-39. Giordano lo allarga ulteriormente, Baldassarre e Zampini cercano di ridurre di nuovo il fossato. I capitolini continuano però a comandare le operazioni sul 60-47.

ULTIMO QUARTO – Vencato replica all’affondo di Rullo. Ferrara ha un altro sussulto con l’onnipresente Pacher per Thompson jr e Marcius dimostrano di essere, in questa partita, la coppia più bella del mondo e non si dispiacciono per gli altri, anzi si beano per loro stessi facendo capire a Ferrara che il raccolto della serata sarà per lei magro. Vencato prova a tenere Ferrara in partita con una tripla ma Rullo fà onore al suo nome e fà il compressore mettendone a referto due di fila. Giordano sforna un 4-0 eloquente e la Stella Azzurra va definitivamente per mare aperto. Menalo non stecca dalla linea della carità azzeccando due tiri liberi che portano i padroni di casa sul più venti: 81-61. Thompson jr rifulge un’ennesima volta, Pacher e Baldassarre dall’altra parte cercano di contenere. Menalo, nei minuti finali, suggella la vittoria e l’ultimo capitolo del libro della gara è scritto da Pacher. Ma il finale non cambia e vede la Stella Azzurra imporsi per 86-70.

MIGLIORI IN CAMPO

STEPHEN MARK THOMPSON JR (STELLA AZZURRA ROMA): polmoni e precisione al servizio di una Stella Azzurra la cui casellina di sconfitte era ormai troppo straripante perchè la si potesse riempire con una nuova tacca. Con l’auspicio, per D’Arcangeli, che non la si debba riempire mai più.

AJ PACHER (TOP SECRET FERRARA): corre, anima il gioco, sforna canestri, ecco un emblema del basket totale. Anche se, questa volta, non riesce a regalare a Ferrara un sorriso.

TABELLINO

STELLA AZZURRA ROMA: Thompson jr 29, Rullo 13, Menalo 13, Giordano 12, Marcius 10, Pugliatti 4 Innocenti 4, Visintin 1, Thioune, Ndzie, Cipolla, Ghirlanda. Coach: Germano D’Arcangeli.

Tiri liberi: 14 su 16, rimbalzi 40 (Marcius 18), assist 23 (Thompson jr 8)

TOP SECRET FERRARA: Pacher 27, Panni 11, Fantoni 11, Baldassarre 7, Hasbrouck 5, Zampini 5, Vencato 4, Filoni, Dellosto,Ugolini. Coach: Spiro Leka.

Tiri liberi: 8 su 18, rimbalzi 25 (Pacher, Zampini 6), assist 16 (Hasbrouck 5).

ARBITRI

Antonio Bartolomeo di Cellino San Marco (BR)

Giulio Giovannetti di Rivoli (TO)

Eugenio Mattia Martellosio di Buccinasco (MI)