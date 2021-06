Erano diverse settimane che in NBA non si registravano casi di positività al Covid-19. Ora, poco dopo aver raggiunto le Finali di Conference con i Phoenix Suns, Chris Paul è stato messo in isolamento secondo i protocolli sanitari anti-Covid. Probabilmente il giocatore ha contratto il virus oppure è stato a stretto contatto con qualche contagiato. L’isolamento stabilito dalla NBA è a tempo indeterminato, impossibile quindi dire se CP3 potrà essere in campo nel prossimo turno.

I Suns hanno raggiunto le Finali di Conference per la prima volta dal 2010. Affronteranno la vincente della serie tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers, attualmente sul 2-2. Phoenix ora dovrà tifare ancor di più per una Gara-7, in modo da guadagnare tempo e ridurre il più possibile l’assenza di Paul. CP3, leader assoluto dei Suns, ha mantenuto 25.5 punti e 10.3 assist di media nella precedente sfida contro Denver, vinta 4-0. Come sottolinea Shams Charania, l’isolamento può essere ridotto per un soggetto vaccinato contro il Covid: non è chiaro però se Chris Paul lo sia o meno.

Paul’s status for the start of the Western Conference finals is currently up in the air, sources say.

Noteworthy: Depending on the medical circumstance, an isolation period could be shorter for a vaccinated individual. https://t.co/62r5bWzLOh

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021