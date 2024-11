La Virtus Bologna CROLLA nel 2° tempo a Madrid contro il Real

Real Madrid – Virtus Segafredo Bologna 98-86

(28-25; 25-24; 27-18; 18-19)

Il Real Madrid ha dimostrato di avere maggiori energie mentali e fisiche rispetto alla Virtus Bologna e al Wizink Center è riuscito a prevalere dopo l’imbarazzante KO di Milano contro l’Olimpia di settimana scorsa. Determinante per gli spagnoli Mario Hezonja, autore di 20 punti, conditi anche da 5 rimbalzi. Per la VuNere non sono bastati i 38 punti in due di Toko Shengelia e Isaia Cordinier.

Il primo tempo del match è stato veramente equilibrato perché entrambe le squadre hanno trovato con estrema facilità la via del canestro e hanno chiuso all’intervallo lungo sul 53 a 49 per i padroni di casa ma la Virtus è sembrata viva e capace di poter vincere a Madrid.

Nella ripresa però gli italiani sono risultati un po’ più scarichi dei madrileni e, prima hanno chiuso al 30′ sotto 67 a 80, e poi hanno perso il match 98 a 86. Naturalmente la profondità di roster del Real Madrid ha inficiato sul risultato finale contro la Virtus Bologna, nonostante gli spagnoli non siano proprio al top del rendimento.

Real Madrid: Duru 0, Abalde 8, Campazzo 14, Rathan-Mayers 17, Gonzalez 0, Hezonja 20, Deck 6, Gueye 0, Ibaka 11, Tavares 14, Llull 6, Ndiaye 2. All. Chus Mateo.

Virtus Bologna: Cordinier 18, Belinelli 10, Pajola 0, Clyburn 15, Shengelia 20, Hackett 0, Grazulis NE, Morgan 3, Polonara 0, Diouf 10, Zizic 8, Tucker 2. All. Luca Banchi.

QUI le stats complete del match.