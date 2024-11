EA7 Milano, è l’ALBA della solita Olimpia: super Procida e Spagnolo guidano Berlino

Alba Berlino – Olimpia Milano 105-101

(19-23, 24-32, 26-22, 23-15, 13-9)

Per l’Olimpia Milano di Ettore Messina doveva essere la partita più facile della stagione: contro l’Alba Berlino, ultima in classifica, priva tra l’altro di due giocatori chiave come Martin Hermannsson e McDowell-White. Invece dopo il paradiso di una settimana fa contro il Real Madrid i meneghini vivono un inferno a Berlino, guidando praticamente per 40′ ma andando a perdere all’OT. Protagonisti gli italiani, ma quelli dell’Alba: Procida realizza il secondo career-high nel giro di una settimana (25 contro il Partizan, 29 oggi) e Spagnolo guida in regia con 20 punti (anche questo career-high in EL) e 9 assist, compresi un paio di canestri decisivi alla fine dei regolamentari.

Milano è caldissima dalla lunga distanza in avvio: entrano le prime 3 triple di Mirotic (2 volte) e LeDay per il 2-9. La risposta è italiana, ma dell’Alba Berlino: Spagnolo e Procida costruiscono un parziale di 8-0 per il pareggio, anche se l’Olimpia riesce a tornare anche a +9 nel primo quarto, che alla fine si conclude 19-23. Procida e Williams tengono Berlino a contatto nel secondo periodo, l’ex Cantù e Fortitudo firma anche il pareggio che però dura poco, perché segue un break meneghino di 0-10 che lancia di nuovo gli ospiti. I liberi di LeDay chiudono un buon primo tempo Olimpia sul 43-55.

Spagnolo e Procida aprono il secondo tempo segnando i primi 12 punti della loro squadra, anche se Milano riesce a mantenere un buon vantaggio con i canestri di Dimitrijevic e LeDay. Mattisseck e Williams recuperano un po’ di terreno negli ultimi minuti del terzo quarto, chiuso 69-77 con una rubata più canestro di Procida. Ancora Mattisseck e Williams portano finalmente Berlino a contatto dopo una lunga rincorsa, Spagnolo accorcia a -2 a poco più di 1′ dal termine e Milano pasticcia sul possesso successivo. Dimitrijevic sbaglia la tripla, Causeur cattura il rimbalzo offensivo ma sbraccia commettendo fallo. Dall’altra parte l’Alba si conquista un fallo e Schneider con due liberi scrive il pareggio a quota 92. Berlino avrebbe anche l’occasione di vincerla con una tripla fuori ritmo di Spagnolo che però non va nemmeno vicina al ferro, portando le squadre al supplementare.

All’OT i padroni di casa dominano fin dall’inizio: Procida realizza il suo nuovo career-high su uno splendido alley-oop con fallo, le triple di Schneider e Mattisseck (anche per lui career-high) fanno il resto. Milano insegue e si illude con una tripla di Mannion nel finale per il 103-101, ma i biancorossi ci mettono poi una vita a fare fallo per stoppare il cronometro. Procida va in lunetta con 6.5” sul cronometro e non trema: 2/2, l’Alba Berlino vince 105-101.

Alba Berlino: Procida 29, Grosber, Spagnolo 20, Nufer, Mattisseck 21, Schneider 8, Samar, Doerries, Rapieque 4, Williams 23.

Milano: Dimitrijevic 14, Mannion 6, Causeur 6, Tonut 10, Bolmaro 6, Brooks 5, LeDay 23, Ricci 3, Flaccadori NE, Caruso, Mirotic 28, McCormack.