STOP GENOCIDE: la coreografia dei tifosi del Panathinaikos contro il Maccabi Tel-Aviv

C’erano grandi timori per possibili scontri ad Atene, in occasione della partita di EuroLega tra Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv questa sera. I fatti di Amsterdam di settimana scorsa hanno messo sull’attenti un po’ tutta Europa, soprattutto in campo sportivo. Fortunatamente ad Atene non ci sono state violenze, ma i tifosi del Pana hanno comunque voluto lanciare un messaggio potente prima della partita.

All’OAKA è stato esposto uno striscione imponente con la scritta “Stop genocide. Freedom to Palestine”, “Fermate il genocidio. Libertà per la Palestina”, riferito ovviamente alle violenze e ai bombardamenti che da oltre un anno sono di scena a Gaza e in Medio Oriente quotidianamente. Numerose erano anche le bandiere della Palestina tra gli ultras. Una presa di posizione molto forte per la quale non si escludono sanzioni: nei giorni scorsi qualcosa di simile avevano fatto nel calcio gli ultras del Paris Saint Germain. In tutta risposta il club parigino ha vietato loro l’ingresso allo stadio nei giorni in cui non si giocano le partite.