La Virtus Bologna domina sotto canestro, vince contro Trento ma perde Abass

Dolomiti Energia Trentino – Virtus Bologna 88-102

(17-30, 26-26, 21-28, 24-18)

Parte bene il campionato della Virtus Bologna, fresca vincitrice della Supercoppa e dell’ultimo Scudetto. I bianconeri vincono sul campo di Trento, che si gode un ottimo Cameron Reynolds ma non è mai realmente in partita. I lunghi della Virtus fanno il bello e il cattivo tempo, segnando 52 dei punti di Bologna. Gli ospiti perdono però Awudu Abass per infortunio nel primo quarto.

Trento inizia il suo campionato con due triple, una di Reynolds e una del figliol prodigo Flaccadori, che illudono per quello che invece è un primo quarto fortemente dominato dalla Virtus Bologna. Dopo i primi 5′ infatti Hervey, Teodosic e Alibegovic portano gli ospiti avanti 15-26, con i lunghi che trovano il maniera particolare semplice punti sotto canestro. La Virtus chiude il primo quarto avanti 17-30, ma deve subito rinunciare ad Awudu Abass, costretto ad uscire per una brutta caduta. Nel secondo periodo Trento si rimette in carreggiata e riesce a tornare a -4 grazie a Flaccadori, Bradford e Mezzanotte. Coach Scariolo chiama timeout e la Virtus riprende subito le redini della gara, tornando rapidamente a +12 e tornando negli spogliatoi sul 43-56 grazie alla schiacciata di Alibegovic.

Nel secondo tempo la Virtus Bologna vola anche a +16 con Hervey, mentre Trento trova punti da Reynolds e poco altro, scivolando a -22. Due liberi di Bradford portano il risultato sul 64-84 al 30′. Nel quarto quarto parte la rincorsa della Dolomiti Energia: un break di 6-0 e successivamente altri 4 punti senza risposta permettono ai padroni di casa di tornare a -12. Il solito Reynolds fa scoccare la scintilla anche negli ultimi minuti, quando segnando 5 punti di fila porta i suoi a -10. Un canestro di Hervey permette alla Virtus di stare tranquilla con 2′ da giocare. I liberi di Pajola e un altro recupero del lungo americano fanno il resto. Il risultato finale è di 88-102.

Trento: Bradford 10, Williams 12, Reynolds 24, Conti 4, Forray 12, Flaccadori 13, Saunders 7, Mezzanotte 6, Ladurner, Morina NE.

Virtus Bologna: Tessitori 8, Belinelli 19, Pajola 2, Alibegovic 13, Hervey 21, Ruzzier NE, Jaiteh 10, Alexander 5, Weems 15, Teodosic 9, Abass, Barbieri NE.

