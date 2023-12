La Virtus Bologna fa e disfa: crollo nel secondo tempo contro Valencia

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive della Virtus Bologna in EuroLega, e in modo in un certo senso inaspettato. Le V Nere hanno perso contro Valencia 79-71, dopo aver dominato il primo tempo.

Jones e Davies hanno segnato 10 dei primi 13 punti di Valencia, capace di arginare il grandissimo avvio di Iffe Lundberg (11 punti col 100% al tiro nei primi minuti sul parquet) per chiudere avanti 26-21 il primo quarto. Nel secondo periodo però non c’è stata storia, con la Virtus subito a farsi sotto e a passare anche in vantaggio con un parziale di 0-8 propiziato da due triple di Lundberg. Bologna è rimasta davanti e ha allungato prima della pausa lunga, con un break iniziato da un gioco da 4 punti di Belinelli e proseguito col buzzer di Dunston per il 37-47 all’intervallo.

La bellissima Virtus del secondo quarto è stata però irriconoscibile nel terzo: 7 punti di squadra, e Valencia che con le triple di Jones e Robertson e di nuovo passata davanti fino ad arrivare al 30′ avanti 60-54. Shengelia, Cacok e Hackett hanno accorciato ad inizio quarto periodo, con il lungo americano autore del canestro del sorpasso bianconero per due volte prima che salisse in cattedra Brandon Davies. L’ex Milano ha prima realizzato due liberi e poi segnato i punti del +5 spagnolo a meno di 2′ dalla fine. La Virtus si è aggrappata al solito Belinelli, che ha accorciato a -2 con una delle sue triple, ma i liberi hanno indirizzato la gara nella direzione di Valencia. Jones e Jovic dalla lunetta e infine una tripla di Lopez-Arostegui a babbo morto hanno decretato il successo dei padroni di casa.

Valencia: Purto 3, Reuvers, Pradilla 4, Lopez-Arostegui 9, Jones 17, Ferrando NE, Inglis 4, Jovic 9, Toure 5, Hermannsson 4, Robertson 12, Davies 12.

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg 13, Belinelli 11, Pajola 3, Smith NE, Dobric 2, Cacok 8, Shengelia 15, Hackett 7, Polonara, Dunston 5, Abass NE.

Foto: Virtus Bologna