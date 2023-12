VIDEO: Alessandro Pajola perde un dente difendendo contro Valencia

Alessandro Pajola ci ha abituati a dare tutto sul terreno di gioco, ieri sera contro Valencia il playmaker della Virtus Bologna ha addirittura sacrificato un dente. Nel corso del terribile terzo quarto, decisivo per la vittoria degli spagnoli, Pajola ha preso un colpo al volto difendendo su Damien Inglis.

Il giocatore è rimasto a terra dolorante per un po’, ma dal replay è stato chiaro cosa è successo. Il gomito di Inglis ha inavvertitamente colpito Pajola vicino alla bocca e nel video si vede distintamente un dente dell’azzurro saltare.

Pajola non è più rientrato per il resto della gara, coach Luca Banchi in conferenza stampa si è detto deluso dalla “risposta” della squadra all’uscita del playmaker. Il tecnico si sarebbe aspettato una reazione più vigorosa, invece la Virtus si è fatta rimontare da Valencia e non è più riuscita a indirizzare verso di sé l’inerzia della partita.