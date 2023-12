Shabazz Napier is back! Ufficiale il ritorno all’Olimpia Milano

Nonostante il tentativo di Ettore Messina di smentire il ritorno di Shabazz Napier all’Olimpia Milano nelle scorse ore, ora il club meneghino ha reso il tutto ufficiale. In seguito alla risoluzione contrattuale con la Stella Rossa, la point guard americana è stata annunciata da Milano con un video sui social.

Napier ha iniziato la stagione in Serbia, dopo aver firmato un ricco contratto in estate lasciando proprio l’Olimpia con la quale aveva appena vinto lo Scudetto. A Belgrado però l’americano non si è mai ambientato e in EuroLega ha realizzato solo 9.8 punti di media, oltre 5 in meno di quelli segnati con Milano l’anno scorso. Il suo addio alla Stella Rossa non è stato comunque serenissimo, visto che ieri sera via social aveva accusato coach Sfeiropoulos di essere un bugiardo.

Shabazz Napier non potrà comunque giocare in EuroLega con Milano né domani contro il Panathinaikos né nella partita successiva contro il Baskonia. Il suo esordio in coppa avverrà alla prima giornata del girone di ritorno, il 2 gennaio contro l’Olympiacos.