La Virtus Bologna fa ricorso per il caso Teodosic, il giocatore parte per Belgrado

La Virtus Bologna, come ci si aspettava, ha immediatamente fatto ricorso per ridurre le due giornate di squalifica che l’EuroLega ha deciso per Milos Teodosic. Il playmaker serbo è partito con la squadra per Belgrado, dove domani la Virtus giocherà contro la Stella Rossa. Teodosic potrà giocare se il giudice deciderà di “congelare” la squalifica, per esaminare più attentamente il caso. Una decisione definitiva poi potrebbe attendere anche fino ad un mese.

Sarà solo quando il giudice avrà emesso una sentenza definitiva che si capirà quante e quali partite salterà Teodosic.

Il giocatore della Virtus aveva protestato veementemente con gli arbitri durante l’ultima gara tra Bologna ed Efes, settimana scorsa.