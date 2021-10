I Los Angeles Lakers hanno perso tutte e quattro le partite finora disputate in preseason. Di queste quattro, Russell Westbrook ne ha giocate solo due, iniziando la sua avventura in giallo-viola con numeri molto negativi. L’ex Wizards ha totalizzato 15 palle perse e 4/19 al tiro in due gare, attirandosi varie critiche. In conferenza stampa, dopo la netta sconfitta contro i Phoenix Suns, Westbrook ha commentato le proprie prestazioni senza fare troppi drammi e intimando ai suoi haters di “mantenere la stessa energia” anche in futuro.

Russell Westbrook just told the Lakers media to “keep that same energy” postgame once he has 20 assists in a game. — Jovan Buha (@jovanbuha) October 11, 2021

“Oh, va tutto bene. Le palle perse sono colpa mia, ma la cosa buona è che non contano [perché è preseason, ndr]. Ho perso palla 15 volte, non posso farci nulla. È colpa mia comunque ed è una cosa semplice da risolvere” – ha dichiarato Westbrook. – “Personalmente non ho mai avuto una buona preseason. Non mi preoccuperei troppo, perché è solo preseason. Molti giocatori non avevano nemmeno disputato una partita dallo scorso aprile. Non abbiamo ancora giocato insieme, quindi stiamo ancora imparando e cercando un modo per essere pronti per l’inizio della stagione regolare. Anche quando partirà la stagione comunque ci saranno delle avversità”.