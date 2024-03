La Virtus Bologna rincorre per 40′ ma il Real Madrid rimane IMPRENDIBILE

La Virtus Bologna cade nuovamente in EuroLega, contro il Real Madrid capolista: per i bianconeri è la terza sconfitta nelle ultime quattro uscite europee. La gara non è praticamente mai stata in discussione, con i Blancos subito avanti 2-9 dopo 3′ e anche a +10 nel corso di un primo quarto conclusosi 15-23. Nel secondo quarto la situazione non è cambiata, il Real ha toccato il +13 mentre la Virtus, pur trovando un ottimo contributo da Zizic sotto canestro, è arrivata all’intervallo sotto nettamente, 31-44.

Solo toccato il -16 all’inizio del terzo quarto Bologna ha avuto una piccola reazione, con Belinelli e Shengelia riuscendo a riportare il divario ad una sola cifra solo a fil di sirena. Al 30′ il Real era ancora in vantaggio 52-61: un -9 diventato -7 in apertura di ultimo quarto e addirittura -5 con un canestro di Mickey a meno di 6′ dalla fine della gara. Porier e Campazzo hanno aperto un break di 12-6 che ha rimesso in carreggiata i Blancos, che tornati padroni del match hanno toccato rapidamente il +15 ed hanno alla fine vinto l’incontro 74-89.

Con questo KO la Virtus rimane nel limbo delle squadre che oggi sarebbero qualificate al Play-in. Una situazione che non lascia sicurezza alla squadra di Banchi, visto che l’obiettivo sarebbe quello di qualificarsi direttamente ai Playoff. Il Fenerbahçe, sesto, dista attualmente solo una vittoria.

Virtus Bologna: Cordinier 12, Lundberg 11, Belinelli 9, Pajola 4, Dobric 5, Lomazs, Shengelia 10, Mickey 11, Polonara, Zizic 8, Dunston 4, Abass.

Real Madrid: Abalde 7, Campazzo 10, Gonzalez NE, Hezonja 10, Alocen 2, Deck 7, Poirier 14, Tavares 6, Llull 8, Yabusele 15, Ndiaye NE, Musa 10.

Foto: Virtus Bologna