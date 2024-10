La Virtus Bologna si scioglie nell’ultimo quarto: l’Efes vince all’esordio

Virtus Bologna – Anadolu Efes Istanbul 76-67

(21-15; 15-21; 16-15; 15-25)

La Virtus Bologna gioca un buon basket per tre quarti ma nell’ultimo periodo si scioglie di fronte ai canestri di Shane Larkin e Rodrigue Beaubois dell’Efes. I turchi iniziano con il piede giusto questa EuroLega mentre i bolognesi hanno sprecato un’occasione di cominciare con una vittoria la stagione europea.

1 tempo

La Virtus Bologna inizia la gara molto bene, facendo ruotare tanti giocatori. Buonissimo l’impatto di Ante Zizic, chiamato a una stagione di riscatto dopo un anno difficile con le VuNere. A fine primo quarto i padroni di casa chiudono sopra 21 a 15 con una buonissima prova difensiva.

Diouf e Zizic fanno subito canestro all’inizio del secondo periodo ma i turchi non mollano il colpo e pareggiano a quota 27. Hackett e Shengelia allungano ma l’Efes non ha nessuna intenzione di lasciare nulla al caso e all’intervallo lungo siamo sul 36 a 36 alla Virtus Segafredo Arena.

2 tempo

Al ritorno dall’intervallo lungo l’Efes piazza un break di 11 a 0. La Virtus però è una squadra solida e si aggrappa ai veterani Belinelli e Shengelia per rientrare in partita. Il georgiano segna il canestro del nuovo vantaggio, 50 a 49, a 49 secondi dal termine del terzo periodo. Al suono della sirena del terzo quarto Cordinier fissa il punteggio momentaneo sul 52 a 51 per i padrini di casa.

Negli ultimi dieci minuti si spacca la partita con un paio di triple in fila di quel fenomeno chiamato Shane Larkin: +10 al 34’. Beli cerca di tenere un piede la baracca ma non c’è più nulla da fare e alla fine l’Anadolu Efes Istanbul batte la Virtus Bologna 76-67.

Virtus Bologna: Cordinier 16, Shengelia 12, Zizic 7, Belinelli 7, Morgan 7, Diouf 7, Hackett 5, Pajola 2, Polonara 2, Tucker 2, Akele 0, Clyburn 0. All. Luca Banchi.

Efes: Oturu 14+9r, Bryant 12, Larkin 11, Beaubois 7, Thompson 6, Willis 6, Smits 6, Osmani 5, Nwora 5, Poirier 0, Hollatz 0, Johnson 0. All. Tomislav Mijatovic.