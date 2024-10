Meo Sacchetti: “Ora penso alle olive e ai cinghiali ma non sono in pensione”

Meo Sacchetti si auto-definisce “in vacanza” e non “in pensione”. Al momento si sta dedicando all’agricoltura in Sardegna, nei pressi di Alghero, dove ha acquistato una villa con terreno annesso.

Dopo la fine dell’esperienza a Pesaro, culminata con la retrocessione, Sacchetti ha un po’ staccato la spina.

Non sono in pensione, mi considero in vacanza. Mi godo la Sardegna come non ero mai riuscito a fare prima. Gli ultimi anni per me sono stati duri ma allenare non è un assillo, se arriverà una proposta che mi piace la valuterò. Ogni tanto sento il mio agente, questa estate ho guardato le Olimpiadi ma non il torneo di basket, ho letto qualche notizia di mercato e ora sto ricominciando a seguire qualche partita. Adesso penso a tenere lontani i cinghiali, a cogliere le olive, fra un mese vedremo quanto olio verrà fuori. E ho anche dei nipotini… Non faccio un tiro a canestro da anni, da quando ho smesso preferisco guardare gli altri.

Citare i Giochi non può che riportare alla mente Tokyo e la precedente impresa di Belgrado in quella estate magica per l’Italia.

L’impresa con la Serbia nasce da molto prima. Poi a Tokyo abbiamo sfiorato la medaglia, siamo usciti ai quarti da veri underdog. Avevamo un gruppo splendido, guidato da un grande capitano come Melli e dall’esplosione di Fontecchio e Mannion. Non dobbiamo avere rimpianti per quel percorso.

L’intervista concessa a La Nuova Sardegna riserva un lungo capitolo all’avventura di Sassari.