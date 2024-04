La Virtus Bologna soccombe sotto i canestri di Markus Howard: chiude 10°

La Virtus Bologna perde la 7° partita consecutiva in EuroLega, in casa contro il Baskonia: la gara era decisiva per determinare il posizionamento dei bianconeri nella griglia del Play-in. Con il 91-95 di questa sera, il Baskonia termina la stagione regolare all’ottavo posto, mentre la Virtus al decimo. Ciò significa che la Virtus affronterà nel primo Play-in l’Efes ad Istanbul. Se dovesse vincere, per disputare i Playoff dovrà comunque vincere una seconda partita: contro la perdente della partita tra Maccabi Tel-Aviv e Baskonia.

Bologna ha approcciato bene la partita, guidando in apertura grazie ai punti di Shengelia e Belinelli. Il Baskonia è riuscito a passare in vantaggio sul finale di primo quarto con Markus Howard, ma l’ultimo canestro della frazione è stato ancora di Belinelli per il 22-21. Nel secondo periodo la Virtus ha dilagato segnando 31 punti, con Lundberg protagonista, e raggiungendo anche il +13 prima che Moneke (perfetto nel primo tempo senza nemmeno un errore al tiro) accorciasse sul 53-44 al 20′.

Nel terzo quarto un caldissimo Howard ha segnato i primi 8 punti degli ospiti, con anche un gioco da 4 punti: Belinelli ha respinto i baschi riportando i suoi a +10, ma Codi Miller-McIntyre ha definitivamente riportato il Baskonia in partita con altri 8 punti consecutivi. Un parziale di 0-8 ha portato gli ospiti a +6, con Lundberg ad accorciare in chiusura di periodo per il 74-75. Howard e Sedekerskis hanno scritto il nuovo +6 in avvio di ultimo quarto, con l’americano a tenere a galla i suoi anche nei momenti più difficili come con il gioco da tre punti e la successiva tripla dopo che la Virtus era tornata a -1. Parte di 8 punti consecutivi dopo i quali Bologna, un mattoncino alla volta, è nuovamente riuscita a tornare a contatto con Abass e Mickey fino al 90-90 con 32” da giocare. Sul possesso decisivo, Costello ha segnato un tap-in su rimbalzo offensivo, seguito da un sanguinoso 1/2 di Mickey dalla lunetta. Sul punteggio di 91-92 Costello è stato glaciale ai liberi e una palla persa della Virtus ha chiuso il discorso.

Virtus Bologna: Cordinier, Lundberg 18, Belinelli 15, Pajola 3, Dobric 3, Shengelia 8, Hackett 11, Mickey 10, Polonara 8, Zizic 4, Dunston 4, Abass 7.

Baskonia: Howard 34, Raieste, Chiozza 2, Sedekerskis 4, Marinkovic 17, Miller-McIntyre 16, Diez NE, Rogkavopoulos, Kotsar 4, Costello 6, Theodore, Moneke 12.

Foto: Virtus Bologna