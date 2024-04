Paris vince anche Gara-2 e alza l’EuroCup: TJ Shorts è l’MVP

Un anno fa TJ Shorts aveva portato Bonn alla vittoria della Basketball Champions League da MVP. Oggi la point guard americana, che la scorsa estate era salito di livello firmando con il Paris Basketball, ha vinto anche l’EuroCup, sempre da MVP. Il club della capitale francese ha vinto anche Gara-2, 81-89 in trasferta contro Bourg, alzando il primo trofeo europeo della sua storia.

Il Paris Basketball è un club ambizioso, nato solo nel 2018: nel 2021 la promozione in Pro A e nel 2022 l’invito a disputare l’EuroCup per la necessità di investire in una città come Parigi. L’anno scorso il Paris era arrivato ai quarti di finale, quest’anno l’esplosione definitiva in una stagione che l’ha anche visto vincere la Leaders Cup (la coppa nazionale francese).

In finale contro Bourg, prima la vittoria in Gara-1 per 77-64 e poi ora anche il successo in Gara-2. Stasera Shorts ha segnato 22 punti, ma il sigillo sulla vittoria dell’EuroCup l’ha messo Nadir Hifi con la tripla del +7 a meno di 2′ dalla fine: la guardia ha segnato 14 punti nel match di stasera. Tra le fila di Bourg, delusione Zaccharie Risacher, candidato a una delle prime scelte assolute al prossimo Draft: solo 2 punti in 21′, con 1/6 al tiro.

Con questa vittoria, il Paris Basketball ha conquistato anche il pass per l’EuroLega 2024-25: ammesso che rimanga l’ASVEL, saranno quindi tre i club francesi a partecipare alla prossima edizione.

Per TJ Shorts è il quinto premio di MVP in due anni: MVP di Bundesliga e delle Final Four di BCL nel 2023, MVP di Leaders Cup, di EuroCup e di Finali di EuroCup nel 2024.