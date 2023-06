Lakers, Chris Paul è senza dubbio il “Piano A” per quest’estate

CP3 è ora diretto ai Washington Wizards come parte dell’accordo commerciale di Bradley Beal che vedrà il tre volte All-Star portare il suo talento ai Phoenix Suns. Tuttavia, questo non ha impedito ai Los Angeles Lakers di continuare a sognare Chris Paul. In effetti, LA potrebbe aver fatto un passo avanti nel portare finalmente Paul a Hollywood ora che sono emerse notizie sui piani di Washington per reindirizzare il playmaker veterano in un’altra città.

Secondo l’insider NBA, Marc Stein, Chris Paul figura ancora in modo significativo nei piani di offseason dei Lakers. Rinnovare i contratti di Austin Reaves e Rui Hachimura, rimane la priorità numero 1 per Los Angeles e, a quanto pare, anche la firma di CP3 tramite l’NBA free agency:

“L’attuale piano A dei Lakers prevede la ri-firma dei free agent Austin Reaves e Rui Hachimura e il tentativo di ingaggiare CP3 come free agent se Paul dovesse arrivare alla free agency sulla scia della sua inclusione nella trade che ha portato Beal a Phoenix“, ha scritto Stein.

Stiamo a vedere se in qualche modo i Los Angeles Lakers riusciranno a portare Chris Paul a Hollywood dopo che era tutto fatto quando l’esterno si trovava a New Orleans.

Leggi anche: Zion Williamson verrà ceduto? Tutta la verità secondo Moriah Mills