I Suns fanno il colpaccio: preso Bradley Beal per formare i nuovi Big Three

La NBA avrà un nuovo terzetto stellare dalla prossima stagione: i Phoenix Suns hanno infatti vinto la corsa a Bradley Beal, finito sul mercato negli ultimi giorni. Come riportato da Shams Charania, i Suns otterranno Beal in cambio di Chris Paul, Landry Shamet, diverse scelte del secondo turno al Draft e qualche pick swap, ovvero la possibilità per Washington di scambiare la propria scelta del primo turno al Draft con quella di Phoenix.

In questo modo Beal formerà dei nuovi Big Three insieme a Kevin Durant e Devin Booker, allenati da Frank Vogel.

BREAKING: The Washington Wizards are trading three-time All-Star Bradley Beal to the Phoenix Suns for Chris Paul, Landry Shamet, a handful of second-round picks, and multiple pick swaps, league sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2023

Per far quadrare la trade, Bradley Beal ha anche deciso di rinunciare alla sua no-trade clause, vale a dire che a cominciare dalla sua nuova avventura in Arizona non potrà più porre il veto a scambi che lo vedranno coinvolti. Dopo anni di fedeltà giurata a Washington, il tre volte All Star cambierà per la prima volta maglia: complice anche la volontà degli Wizards di ricostruire dopo tanti anni senza ottenere risultati.