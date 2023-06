Zion Williamson verrà ceduto? Tutta la verità secondo Moriah Mills

Nelle ultime due settimane Zion Williamson è stato protagonista di uno “scandalo” sessuale, quando la pornostar Moriah Mills lo ha accusato di aver mantenuto una relazione con lei nonostante avesse messo incinta un’altra ragazza, quella che ora dovrebbe essere la sua fidanzata. Com’è ormai noto, alla vicenda si è poi unita una terza ragazza che ha rivolto a Williamson accuse simili. Ma parlando di basket, Zion negli ultimi giorni è stato anche al centro di rumors di mercato pre-Draft. Secondo alcune fonti, i New Orleans Pelicans starebbero pensando di cederlo per avanzare di molto dell’ordine di scelta, con attenzioni particolari verso gli Charlotte Hornets che detengono la seconda chiamata assoluta.

Ci ha però pensato ancora una volta Moriah Mills a fare chiarezza, o almeno la sua chiarezza. Secondo l’attrice di film a luci rosse, Williamson non verrà scambiato, anzi. I rumors sarebbero stati messi in giro da lui stesso e dal suo entourage per coprire le polemiche scatenate da lei e dall’altra ragazza.

“Zion non verrà scambiato, è una fake news messa in giro perché così il suo nome non compaia più nelle ricerche di fianco al mio o ad un’altra spogliarellista! In questo modo la gente si concentrerà sulla sua carriera invece che sulla sua vita privata e sessuale. A Zion piace condurre una vita privata, mi ha sempre detto di volere la propria privacy e di non credere a nessuno. Ha appena comprato casa, non verrà scambiato!” ha scritto Mills su Twitter.

Zion isn’t getting traded it’s fake news so his name in search bar doesn’t show next to mine or stripper bm !!! This is publicity stunt so people can focus on his career instead of his sex life /personal @Zionwilliamson likes a private life . He always told me he likes privacy…

