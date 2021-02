LaMelo Ball fa la storia degli Hornets con una partita da 34 punti

Il rookie degli Charlotte Hornets, LaMelo Ball, continua a riscrivere i libri dei record della franchigia della Carolina del Nord, essendo diventato il giocatore più giovane nella storia della squadra a registrare una partita da almeno 30 punti. Melo ha prodotto un record di 34 punti contro gli Utah Jazz questa notte allo Spectrum Center.

. @MELOD1P is the youngest Hornets player with a 30-point game in franchise history.

I 34 punti di LaMelo Ball sono il massimo di un rookie degli Hornets da Alonzo Mourning nel 1993. È uno dei quattro rookie degli Hornets con 34 punti in una partita, unendosi a Mourning (4 volte), Larry Johnson (2) e Rex Chapman (1) .

LaMelo Ball's 34 points are the most by a Hornets rookie since Alonzo Mourning in 1993.

He is one of four Hornets rookies with 34 points in a game, joining Mourning (4 times), Larry Johnson (2x) and Rex Chapman (1x). pic.twitter.com/9rytrvOace

