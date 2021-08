LaMelo Ball: “La scuola non ci serve, non ci insegna un c***o”

LaMelo Ball, nonostante fosse un ragazzino talentuosissimo nei primi anni di high school, non ha mai frequentato il college. Anzi: a 16 anni, dopo che il fratello maggiore Lonzo era stato scelto al Draft dai Lakers proprio dopo un anno a UCLA, lui e LiAngelo si sono trasferiti in Lituania per qualche mese, diventando immediatamente professionisti. Per LaMelo poi c’è stata l’esperienza nella Lega fondata proprio da suo padre LaVar e successivamente anche quella nel campionato australiano. Da lì la terza chiamata assoluta al Draft da parte degli Charlotte Hornets e la vittoria del Rookie of the Year.

Intervistato da GQ, che lo ha definito “The Golden Child”, LaMelo ha rilasciato dichiarazioni che faranno probabilmente discutere sulla scelta di non frequentare il college per andare a giocare in Lituania e Australia e coltivare il sogno NBA, poi realizzatosi.

Vuoi andare in NBA, quindi la scuola non è la tua priorità. Non perdiamo tempo con la scuola, non siamo stupidi. Sappiamo come imparare, non ci serve la scuola. E la scuola non ti insegna un c***o. Cosa c***o è la scuola?

Un linguaggio sicuramente colorito e sfacciato con il quale LaMelo Ball ha voluto difendere la sua decisione di puntare sul basket, piuttosto che sull’istruzione che comunque sarebbe stata probabilmente di un solo anno.