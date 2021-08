NBA Christmas Day: Lakers vs Nets e Warriors vs Suns

La NBA ha annunciato le 5 partite che verranno disputate il 25 Dicembre.

Come al solito la Lega ha cercato di regalare ai tifosi le gare più interessanti e attese della stagione: una premessa che è stata mantenuta anche quest’anno. Al Christmas Day infatti giocheranno i nuovi Los Angeles Lakers contro i Brooklyn Nets. LeBron vs KD, Davis vs Irving, Westbrook vs Harden. Sicuramente non mancherà lo spettacolo!

Il programma prevedere anche altre partite dall’alto interesse, come il rematch del primo turno dei playoff tra Hawks e Knicks, oppure la sfida tra i Boston Celtics di Jayson Tatum e i campioni incarica, i Milwaukee Bucks, guidati da Giannis Antetokounmpo.

Prima dell’attesissima partita tra Lakers e Nets giocheranno anche i Golden State Warriors: Curry&Co. affronteranno i Phoenix Suns. A chiudere la serata la gara tra i Jazz e i Mavs di Luka Doncic.

🎄 The NBA will feature five games on Christmas Day with ESPN or ABC televising each matchup! #NBAXMas #NBA75 pic.twitter.com/c52Oa3xwG9 — NBA (@NBA) August 17, 2021