L’assurda promessa di Nick Calathes se il Barcellona vincerà l’Eurolega

Venerdì a Colonia inizieranno le Final Four di Eurolega 2021. La seconda partita sarà quella tra Barcellona e Olimpia Milano, una prova difficilissima per i meneghini, contro la capolista della stagione regolare che li ha battuti 2 volte su 2. Il Barça è infatti una squadra piena zeppa di talento ed ha aggiunto, poco più di un mese fa, Pau Gasol, tornato in campo per prepararsi alle ultime Olimpiadi della carriera. In cabina di regia per i blaugrana un altro top player: Nick Calathes, uno delle migliori point guard d’Europa.

Il greco, intervistato da Eurohoops proprio in vista del torneo di Colonia, ha fatto una promessa davvero stramba, se il Barcellona dovesse vincere l’Eurolega:

Mi farò crescere un afro, ma solo su metà testa.

Un’immagine abbastanza assurda di Calathes, quella con mezzo afro in testa. Il playmaker greco ha già vinto un Eurolega, ormai 10 anni fa, nella stagione 2010-11, con il Panathinaikos.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.