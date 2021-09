Last Chance U: Basketball tornerà per una seconda stagione nel 2022

“Last Chance U – Basketball” è stata una serie uscita nel 2020 prodotta e distribuita da Netflix che ha avuto grande successo. Seguiva la stagione della squadra di basket del college di East Los Angeles, un’università pubblica che quindi non gioca in Division I di NCAA e non ha speranze di competere a quei livelli. L’obiettivo dello staff, guidato da coach Mosley, è quello di formare per prima cosa le persone e successivamente i giocatori, cercando di fargli ottenere delle borse di studio per college più prestigiosi. KJ Allen, uno dei protagonisti, ad esempio nella prossima stagione giocherà per Texas Tech in Division I.

La notizia, annunciata dalla stessa Netflix, è che ci sarà una seconda stagione di questa serie TV. Ovviamente i giocatori cambieranno, visto che sono stati reclutati quasi interamente da università migliori. Ci sarà però ancora coach Mosley, alle prese con un altro gruppo di ragazzi. Covid permettendo, in questa seconda stagione si potranno seguire le gesta di East Los Angeles anche nel torneo statale, saltato nella prima proprio a causa della pandemia.

Last Chance U Hoops has been renewed for a second season!https://t.co/31Y2GGphOR — Last Chance U: Basketball (@LastChanceU) September 10, 2021

