Latina mette le mani nel derby con Rieti e fa rifiatare la sua classifica

LATINA – Sotto dopo il primo quarto, ha avuto il merito di non scomporsi e l’ha fatta sua. La Benacquista Latina mette le mani al “PalaBianchini” sul derby con la Kinergia Npc Rieti con il punteggio di 91-72 e fa rifiatare la sua classifica dopo due sconfitte di fila. Per la squadra di coach Alessandro Rossi si tratta invece del terzo stop consecutivo. Orfana di Brandon Gilbeck con cui è stato rescisso nei giorni scorsi il contratto, la squadra pontina ha colpito soprattutto con il diluviale Raucci e con Fall e Baldasso. A Rieti non è invece stato sufficiente un Taylor in ottimo stato di forma.

PRIMO QUARTO – Rieti si alza in quota ma Raucci risponde subito per poi andare al controsorpasso con Sanguinetti, Piccone ripristina la parità a quota cinque. La squadra ospite rischiac cia l’acceleratore grazie a Taylor ma poi Trotter e Piccone sospingono i pontini verso un nuovo sorpasso (11-10). Trotter, a metà quarto, cecchina ancora con un tiro da tre e costringe coach Rossi a riunire i suoi in unità per un conciliabolo risolutivo. Rieti capisce l’antifona e rimette la freccia per merito di Ponziani e Sanguinetti, Lewis e una tripla di Piccone, però, risollevano Latina sul 19-17. La partita continua a ritmo allegro con brio riservando continui sorpassi e controsorpassi che la rendono tutt’altro che noiosa. Nuovo sussulto reatino con il solito Taylor, poi Passera riporta Latina avanti di un’incollatura sul 24-23. Piccoli riporta Rieti avanti, l’ex Orlandina Fall riporta l’equilibrio a quota 26 ma ancora Taylor consente agli ospiti di chiudere il quarto vanti per 29-26. Partita che viaggia sul filo dell’equilibrio con le due squadre intenzionate a erigere un muro alla serie negativa di risultati da cui sono reduci.

SECONDO QUARTO – Taylor amplia il fossato a beneficio di Rieti, Baldasso, però, ristabilisce la parità a quota 31. La partita non vuole avere un dominus assoluto, Raucci risospinge i pontini in vantaggio e Baldasso traccia la retta del più cinque. Rossi chiama il timeout e Ponziani, con un tiro libero, realizza un leggero riavvicinamento ospite. Fall serve Raucci che ripristina il più sei e questa volta è coach Franco Gramenzi a chiamare il timeout. Rieti torna avanti ma ancora Raucci porta Latina al più uno: 42-41. Una tripla di Rieti riporta a favore degli ospiti la situazione ma Raucci rimette la parità a quota 44. Due tiri liberi di Sanguinetti realizzano l’ennesimo sorpasso di Rieti, il solito Raucci, però, inesauribile in fase propositiva, fa rimettere la freccia a Latina portandola sul 47-46. Raucci pesca Mouaha che manda Latina all’intervallo lungo in vantaggio per 49-48. La partita continua però a essere vietata ai cardiopatici per i sobbalzi e contro sobbalzi che è capace di riservare, misura di due squadre determinate a spendersi fino all’ultimo per mettere in tasca due punti preziosi quanto l’oro.

TERZO QUARTO – Rieti colpisce con Piccoli e Taylor, Fall, però, batte un colpo per Latina, anzi, quattro quanti sono i punti di fila con cui riesce a profanare il canestro ospite. Tripla di Sanguinetti e Rieti è di nuovo avanti di due incollature sul 55-53, replica subito la squadra pontina con Trotter. Sabatino rialza Rieti in quota con un tiro da tre. Latina ritorna in vantaggio e Baldasso rifinisce la superiorità sul più sei parziale (67-61). Una tripla di Piccone e un libero di Fall permettono ai pontini di chiudere il penultimo quarto sul più dieci: 71-61.

ULTIMO QUARTO – Tripla contro tripla, Baldasso da una parte e Sabatino dall’altra. Baldasso e Raucci si scambiano assist e realizzazioni e Latina si porta sul più 14: 78-64. Rieti chiama il timeout, alla ripresa, però, Latina fa ancora male con una schiacciata di Fall. Una tripla di Piccone e un canestro di Lewis valgono il più diciotto pontino: 90-72. Rieti sembra avere perso la bussola ed è incapace di pungere. Latina la porta così a casa con il punteggio di 91-72 rifinendo il punteggio con un tiro libero.

MIGLIORI IN CAMPO

DAVIDE RAUCCI (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA): onnipresente, onnirealizzante, insomma, una sicurezza.

STEVE TAYLOR JR (KINERGIA NPC RIETI): la sua messe è sempre abbondante, ma il singolo raccolto non riesce purtroppo per lui a incidere sul successo di quello collettivo.

TABELLINO

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Raucci 21, Fall 17, Baldasso 15, Piccone 15, Trotter 8, Mouaha 8, Lewis 4, Passera 3. N.e: Donati, Hajrovic, Bagni. Coach: Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 10 su 14, rimbalzi 35 (Fall 12), assist 30 (Trotter 11).

KINERGIA NPC RIETI: Taylor jr 22, Sabatino 15, Sanguinetti 13, Piccoli 10, Ponziani 8, Nonkovic 4, Frizzarin, Buccini. N.e: Imperatori. Coach: Alessandro Rossi.

Tiri liberi: 10 su 16, rimbalzi 23 (Taylor jr 11), assist 11 (Piccoli 6).

ARBITRI il ra

Fabio Ferretti di Nereto (TE), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Pasquale Pecorella di Trani (BT)