Latina si batte con determinazione ma, dopo un primo tempo in equilibrio, si arrende a una coriacea Pistoia

LATINA – E con questa fanno due. Dopo avere avuto la meglio sulla Stella Azzurra, la Giorgio Tesi Group Pistoia ha ragione anche della Benacquista Assicurazioni Latina al termine di un match rimasto in equilibrio soltanto per i primi due quarti. Dopo un primo all’insegna della parità a quota e un secondo favorevole agli ospiti di soli due punti, questi ultimi hanno preso decisamente il volo nel terzo. Valore aggiunto della squadra di coach Michele Carrea è stato, come in diverse altre occasioni, Deshawn Sims. A Latina non è bastato il trio Lewis- Hajrovic-Mouaha, tutti e tre in doppia cifra.

PRIMO QUARTO – Sims intona il primo acuto per Pistoia, Latina, però, replica immediatamente con Baldasso che la porta sul 6-2. Pistoia prima pareggia e poi allunga di sei lunghezze a metà quarto: 8-14. Fletcher affonda nuovamente la lama ma Mouaha tiene Latina in scia, Hajrovic sospinge i pontini a meno quattro. Quatto punti di Lewis mandano il primo quarto in archivio in perfetta parità: 21-21.

SECONDO QUARTO – Hajrovic fa alzare in quota la squadra di Franco Gramenzi ma Pistoia si rifà sotto, Lewis riporta in alto Latina ma Saccaggi intona la nuova replica: 25-24. Nessuna delle due compagini riesce a seminarsi. Mouaha fa ritentare la fuga ai padroni di casa con un gioco da tre e Trotter allarga il fossato ma Pistoia riporta la sfida in parità a quota 31. Due tiri liberi di Mouaha regalano un nuovo possesso di vantaggio ai pontini, il tecnico fischiato a Saccaggi vale un tiro libero per Latina che Trotter non fallisce: 34-31. Pistoia si porta avanti a un minuto da fine quarto per 43-41 e mantiene il vantaggio fino all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO – Pistoia rientra allungando subito il fossato a più sette, Raucci con un tripla riavvicina Latina. I padroni di casa, però, non riescono a pungere, i toscani ne approfittano per prendere mare aperto fino a raggiungere la doppia cifra di vantaggio a tre minuti dal termine del quarto: 47-57. Alla fine del penultimo atto i punti di vantaggio della squadra di Carrea diventano quindici ovvero 47-62.

ULTIMO QUARTO – Benetti, Lewis e Hajrovic fanno pulsare ancora il cuore di Latina spingendola fino a meno sette: 57-64. Bagni esordisce nelle file dei pontini e mette a referto il suo primo canestro che sarà anche l’unico in tutta la gara, comunque per lui molto emozionante. Pistoia amplia un po’ il proprio vantaggio, Latina ha gli artigli spuntati e i toscani la fanno loro per 77-69.

MIGLIORI IN CAMPO

JAREN LEWIS (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA): le intuizioni cestistiche di segno positivo, come di consueto, non gli mancano, peccato per lui non servano a far registrare a Latina il bis della vittoria contro Cento.

DESHAWN SIMS (GIORGIO TESI GROUP PISTOIA): talento allo stato puro, e soprattutto grazie a lui Pistoia incamera punti, sorride e vince.

TABELLINO

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Lewis 14, Hajrovic 12, Mouaha 11, Baldasso 8, Raucci 7, Trotter 6, Piccone 6, Benetti 3, Bagni 2. N.e: Passera, Fall. Coach: Franco Gramenzi.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Sims 23, Fletcher 17, Saccaggi 11,Wheatle 10, Riismaa 8, Zucca 5, Della Rosa 3, Poletti, Querci. N.e: Del Chiaro. Coach: Michele Carrea.

ARBITRI

Enrico Boscolo Nale di Chioggia (VE), William Raimondo di Scicli (RG) e Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria.