L’Atlante Eurobasket affonda l’Urania Milano dimenticando lo stop di Treviglio

ROMA – Riscatto cercava e riscatto ha ottenuto. L’Atlante Eurobasket Roma cancella lo stop dell’atto primo della seconda fase al “PalaFacchetti” di Treviglio imponendo sul proprio parquet la sua legge contro l’Urania Milano. I Wildcats non sono così riusciti a bissare la vittoria interna dell’esordio ai danni della Lux Chieti. I capitolini si portano così a quota quattro e i milanesi restano a sei. Priva di Gallinat e Bucarelli, la squadra di Damiano Pilot ha vissuto soprattutto dell’ampio standard realizzativo di Olasewere che ha messo a referto ben ventisei punti.

PRIMO QUARTO – Montano e Olasewere cominciano ad animare la contesa su opposti fronti e i padroni di casa riescono a issarsi in vantaggio per 6-5 con Romeo. Olasewere sale in cattedra portando l’Atlante sul 12-10 e il coach meneghino Davide Villa chiama il primo stop. Alla ripresa delle ostilità ancora lui dalla lunetta con Magro a rifinire il discorso conducono l’Atlante al primo vantaggio di peso sul più cinque. L’Urania prova ad abbozzare una reazione ma Magro e un gioco da tre di Bischetti consentono ai romani di chiudere il primo quarto avanti per 25-16.

SECONDO QUARTO – Cicchetti indossa il vestitino del realizzatore eccellente, Staffieri con una tripla porta in orbita l’Atlante sul punteggio di 36-24. Villa chiama il timeout e il conciliabolo sembra funzionare perchè al ritorno in campo Bossi estrae dal cilindro due triple consecutive. E’ allora Pilot a radunare i suoi in unità. Romeo e Magro fanno riallungare l’Atlante ma la fuga è rintuzzata da Bossi e Piunti, Olasewere alza di nuovo la voce e l’Atlante arriva all’intervallo lungo in vantaggio per 44-36.

TERZO QUARTO – Romeo e Olasewere ampliano il fossato sui meneghini, coach Villa richiama il timeout per cercare di oliare meglio i meccanismi offensivi e difensivi. Fanti proietta però l’Atlante sul più diciassette che diventa rapidamente più ventuno. Nuovo timeout Urania, ancora una volta la scossa ad alto voltaggio di Villa funziona perchè i Wildcats infilano nove punti in serie riaprendo i giochi. A una tripla di Romeo risponde Langston con un gioco da tre. Cicchetti e un libero di Viglianisi respingono l’assalto di due punzecchiature di Langston e Montano e consentono all’Eurobasket di arrivare all’ultimo quarto avanti per 72-60.

ULTIMO QUARTO – Cepic inaugura come meglio non potrebbe infilando una tripla, Fanti permette ai capitolini di restare in mare aperto con sedici lunghezze di vantaggio. Bossi prova a riportare l’Urania in partita con una tripla ma Magro con una schiacciata e Romeo con un tiro dall’arco chiudono definitivamente il discorso sul 93-79.

MIGLIORI IN CAMPO

JAMAL OLASEWERE (ATLANTE EUROBASKET ROMA): con una mano tiene unito e in alta tensione l’attacco dell’Atlante dall’alfa all’omega, con l’altra sforna realizzazioni a tutta lucentezza e l’Atlante consegna all’oblio la stecca rimediata contro la Bcc Treviglio.

STEFANO BOSSI (URANIA MILANO): il ragazzo ci sa fare e non è scoperta d’oggi, poi impasta bene qualche tripla illudendo i suoi di poter risalire la china. Impresa vana ma prestazione comunque da incorniciare a titolo personale.

TABELLINO

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Olasewere 26, Romeo 17, Magro 13, Cicchetti 12, Fanti 10, Staffieri 5, Viglianisi 4, Cepic 3, Bischetti 3, Antonaci. Coach: Damiano Pilot.

Tiri liberi: 11 su 17, rimbalzi 40 (Magro 9), assist 27 (Romeo, Fanti, Viglianisi 6)

URANIA MILANO: Bossi 20, Langston 20, Raivio 15, Montano 10, Piunti 10, Raspino 2, Pesenato 2, Benevello, Franco, Chiapparini. Coach: Davide Villa.

Tiri liberi: 13 su 17, rimbalzi 32 (Raivio 13), assist 11 (Bossi 6).

ARBITRI

Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR) e Francesco Praticò di Reggio Calabria.