Sconfiitta alla prima di pre season per Varese, Woldetensae: “Non traiamo conclusioni”

Partita dalla doppia faccia quella andata in scena al PalaScieghi di Sondrio tra Openjobmetis Varese e Germani Brescia. La squadra, del tutto nuova, di coach Tom Bialaszewski parte forte coi punti di Davide Moretti (8) – entrato dalla panchina – e Vinnie Shahid (7) nel primo parziale. Gioca ad un ritmo sostenuto e ragionato contenendo i ragazzi di coach Magro anche nei minuti che seguono arrivando all’intervallo in vantaggio 49-47, trascinata sempre dalla guardia ex Pesaro, che segna 14 punti al 20’. Brescia dalla sua domina sotto canestro – Bilan e Gabriel hanno 14 e 11 punti alla pausa – e appena riparte il gioco mette il piede sull’acceleratore. Fisicità e velocità: la Leonessa dà la spallata decisiva alla partita e dilaga creandosi più di 20 punti di distanza, segnando ben 38 punti nel solo terzo parziale. 60-83 proprio al 29’ affondando i propri colpi con Akele, Petrucelli e Burnell. Nel finale per Varese dentro anche i ragazzi del settore giovanile: Elisée Assui, Joseph Blair e Christian Kouassi. Finisce 81-107 la prima uscita stagionale di entrambe le squadre, valida per la Valtellina Summer League. Ecco le parole di Tomas Woldetensae (6 punti, 4 rimbalzi e 3 recuperi in 20 minuti) sull’esordio stagionale di Varese.

Le sensazioni sulla prima uscita stagionale

“Come ci aspettavano, Brescia era già già avanti nel percorso rispetto a noi. In partita siamo stati capaci di far valere il nostro stile, ma alla prima partita non possiamo già andare alle conclusioni. Il risultato è quello di una prima partita dopo due settimane di preparazione”.

I lati positivi da cui ripartire

“Abbiamo comunque ripreso da dove abbiamo finito la scorsa stagione. Corree in contropiede, fermare i giochi degli avversari il prima possibile, rubare palla e farci valere con la corsa, tirando da tre e attaccando i cambi. Ciò che non ha funzionato è nella seconda metà della partita quando loro hanno cambiato sui pick and roll”.