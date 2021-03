LaVar Ball ha spiegato perché a LaMelo non servirebbero i consigli di Michael Jordan

LaMelo Ball è attualmente il principale candidato al Rookie of the Year: la terza chiamata assoluta all’ultimo Draft ha trasformato gli Charlotte Hornets in una squadra da Playoff, finalmente con un record positivo. Le prestazioni di LaMelo hanno impressionato anche Michael Jordan, proprietario della franchigia, che proprio qualche settimana fa aveva speso parole di elogio nei confronti del playmaker.

Suo padre LaVar pensa però che a LaMelo non servano i consigli di una leggenda come MJ: il perché lo ha spiegato in un’intervista a ESPN in cui ha paragonato Jordan a “latte scaduto”. Parole che probabilmente non faranno piacere all’ex Bulls ma che difficilmente intaccheranno il suo pensiero nei confronti di LaMelo.

Quando hai del latte nel frigorifero e scade, spero che tu lo butti via. Dannazione, quando è l’ultima volta che Jordan ha vinto un titolo? Gli Charlotte Hornets sono in giro da tanto tempo prima che arrivasse mio figlio. Se devi dare consigli su come vincere, dalli agli altri giocatori, non al mio ragazzo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.