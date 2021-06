LaVine e Grant ultimi convocati, Harden fuori: ecco il roster di Team USA per le Olimpiadi

Sono Zach LaVine e Jerami Grant gli ultimi giocatori ad accettare la convocazione di Team USA per le Olimpiadi di Tokyo di quest’estate. La stella dei Chicago Bulls, All Star per la prima volta in questa stagione, e il lungo dei Detroit Pistons vivranno la prima esperienza in Nazionale nel tentativo di difendere l’oro vinto nel 2016.

Il roster di Team USA, che sarà allenato da Gregg Popovich, è ora completo. Oltre a LaVine e Grant, ci saranno Kevin Durant, Devin Booker, Jrue Holiday, Khris Middleton, Kevin Love, Bam Adebayo, Bradley Beal, Damian Lillard, Jayson Tatum e Draymond Green. Visto il problema muscolare subito nei Playoff, James Harden, che aveva dato il suo ok qualche giorno fa, alla fine si è tirato indietro e non sarà alle Olimpiadi.

Team USA’s 12-man roster for the Tokyo Olympics: Kevin Durant

Damian Lillard

Bradley Beal

Jayson Tatum

Devin Booker

Zach LaVine

Kevin Love

Bam Adebayo

Draymond Green

Jrue Holiday

Khris Middleton

Jerami Grant — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2021