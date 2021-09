LBA Celebrities Game, Gianmarco Tamberi non c’è: bloccato dal traffico

Ci sarebbe dovuto essere anche Gianmarco Tamberi in campo per l’LBA Celebrities Game, partita celebrativa che ha visto la partecipazioni di tante vecchie glorie e anche alcuni Vip. La medaglia d’oro nel salto in alto è rimasta bloccata nel traffico in direzione Bologna.

La LBA ha pubblicato poco fa sui social il videomessaggio col quale Tamberi ha dovuto dare suo malgrado forfait.

Spiace anche a noi @gianmarcotamber!😔

Sarà per la prossima!!😉 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/0sswLSTxRC — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) September 19, 2021