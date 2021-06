La stagione dei Brooklyn Nets si è conclusa da poche ore, in Gara-7 contro Milwaukee, ma i bianconeri devono già digerire la prima possibile partenza estiva. Spencer Dinwiddie ha deciso di declinare la Player Option sull’ultimo anno di contratto e diventerà free agent. Improbabile che i Nets possano permettersi di offrire al giocatore un contratto superiore ai 12.3 milioni di dollari che avrebbe guadagnato nella prossima stagione, ma mai dire mai.

As expected, Brooklyn Nets guard Spencer Dinwiddie plans to decline the $12.3M player option on his 2021-2022 contract and become an unrestricted free agent, sources tell ESPN. He has a Monday deadline. Dinwiddie missed most of the season with an ACL injury.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2021